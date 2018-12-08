“طالبوا بإيفاد لجن الافتحاص.. مستشارون يعتصمون في نواحي غفساي ضد” البلوكاج”

بعد قرارات العزل، التي استهدفت 5 رؤساء جماعات في جهة فاس مكناس، عاد جدل الانسجام داخل المجالس الجماعية إلى الواجهة، حيث خاض مستشارو المعارضة في المجلس الجماعي “تبودة” نواحي غفساي، منذ أول أمس الخميس، اعتصاما في مقر الجماعة، للمطالبة بـ”إيفاد لجن الافتحاص”.

وكشف مستشار جماعي، في اتصال مع “اليوم24″، أن عدد المعتصمين في مقر جماعة “تبودة” بلغ 14 معتصما من أصل 27 مستشارا، من بينهم منتمون إلى حزب الاستقلال، الذي يرأس الجماعة.

وأضاف المصدر أن المعتصمين ينتمون إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، دخلوا في اعتصام مفتوح مدته 48 ساعة كل أسبوع، في انتظار ما وصفه المستشار “المزيد من التصعيد”.

ونبه المستشار إلى أن مجلس جماعة “تبودة” يعيش، منذ 3 سنوات، حالة ” البلوكاج” بسبب فقدان الرئيس لأغلبيته، وظهور ” اختلالات في تدبير الشأن الجماعي”.

ورفع المعتصمون مطالب تتعلق بإيفاد لجن الافتحاص، واحترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن احترام مقررات المجلس الجماعي، وكذا احترام القانون التنظيمي رقم 113/،14 المتعلق بالجماعات الترابية.

موقع “اليوم24” حاول ربط الاتصال برئيس جماعة “تبودة”، مولاي رشيد بنشريف، لكن تعذر ذلك.