بعد غياب لأسابيع.. زياش يعود أخيرا للملاعب

سيعود النجم المغربي، حكيم زياش للملاعب من جديد، بعد غياب لمد 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب المغربي أمام الكاميرون، حيث ينتظر أن يكون أساسيا في مباراة فريقه اليوم السبت، أمام “زفوليه”، ضمن منافسات الدوري الهولندي الممتاز.

وأكد إريك تين هاغ، مدرب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، بأن نجمه المغربي شارك في تداريب الفريق الجماعية، منذ يوم الخميس الماضي، لذلك من المرتقب أن يكون جاهزا في هذه المباراة التي يسعى فيها فريق العاصمة، إلى تحقيق 3 نقاط، تجعله دائما في مطاردة غريمه التقليدي “بي إس في” أيندهوفن.

ومنذ مباراة الكاميرون، غاب حكيم زياش على 3 مباريات لفريقه، الأولى كانت أمام نايك بريدا، في الدوري، ثم آيك آثينا اليوناني في منافسات عصبة الأبطال الأوروبية، وآخرها كانت أمام أدو دين هاغ، في الدوري أيضا.