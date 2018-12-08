جنود إسرائيليون يطلقون النار باتجاه 3 أشخاص داخل لبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق جنود إسرائيليون، بعد ظهر اليوم السبت، النار باتجاه ثلاثة أشخاص في الجانب اللبناني من الحدود، دون أن تقع إصابات.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الجنود الذين يعملون في المنطقة الحدودية مع لبنان عاينوا ثلاثة أشخاص أثاروا الشبهات، ورجح أنهم من عناصر حزب الله.
وأضاف الجيش أن ثلاثتهم اقتربوا من موقع "الأعمال التكنولوجية" التي ينفذها الجيش شمالي السياج الحدودي، تحت غطاء الأحوال الجوية السائدة.
وتابع أن الجنود أطلقوا النار باتجاه الأشخاص الثلاثة، بموجب تعليمات إطلاق النار.
وفي أعقاب ذلك، انسحب ثلاثتهم من المكان، وواصل الجيش العمليات في المنطقة.
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