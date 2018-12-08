بلجيكا: اعتقال 50 من متظاهري السترات الصفراء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت السلطات البلجيكية، اليوم السبت، 50 شخصا من متظاهري "السترات الصفراء في العاصمة بروكسل، وذلك بعد إغلاق الطريق السريع المؤدي إلى فرنسا.

وجاء أن المتظاهرين، الذين يحتجون على زيادة أسعار الوقود وتدني الأوضاع الاقتصادية في البلاد، أغلقوا الطريق السريع "E-40"، الواصل بين بلجيكا وفرنسا.

واعتقلت قوات الشرطة نحو 50 شخصا قبيل انطلاق تظاهرات أصحاب "السترات الصفراء" في العاصمة بروكسل، التي تحتضن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت المتحدثة باسم الشرطة البلجيكية في بروكسل، إلسي فان دي كير، في تصريح صحفي، إن هؤلاء الأشخاص جرى توقيفهم في منطقة "شومان" التي تضم محطة القطار المركزية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وكانت قد رفعت شرطة بروكسل مستوى تدابيرها الأمنية في المنطقة المذكورة وفي مركز المدينة، فيما وضعت أسلاكا شائكة على مداخل الأزقة القريبة من المؤسسات الأوروبية.

يذكر أن تظاهرات "السترات الصفراء" قد بدأت في فرنسا منذ 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة الرسوم على المحروقات.

ثم انتقلت الاحتجاجات إلى بلجيكا، حيث شارك نحو 600 شخص كانوا في تظاهرة بالعاصمة بروكسل، اعتراضا أيضا على ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضرائب.

ويطالب محتجو "السترات الصفراء" في هولندا باستقالة رئيس الوزراء، مارك روتة، وقضايا أخرى مثل سن التقاعد، وغلاء الأسعار في مجالي الصحة والتعليم، ومشكلة اللاجئين.