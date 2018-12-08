يوفنتوس يخطط لخطف هدف ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يخطط لخطف هدف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن صحيفة "تيليغراف"، أن يوفنتوس يدرس بقوة إمكانية التعاقد مع اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي.

وارتبط النجم البلجيكي بالانتقال لريال مدريد الإسباني، خلال الصيف المقبل، كما يحظى اللاعب باهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع أفضل اللاعبين في القارة الأوروبية، من أجل تحقيق حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا، الغائب عنه منذ عام 1996.

يذكر أن آخر التقارير في إسبانيا أشارت لتوصل ريال مدريد لاتفاق مع اللاعب الدولي البلجيكي، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.