ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على صفقة أرجنتينية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتجه أنظار مختلف الفرق الأوروبية إلى استاد "سانتياغو برنابيو" غدا، الأحد، لمتابعة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد سيراقب المباراة عن كثب حيث يتطلع للتعاقد مع بعض اللاعبين الشبان لتجهيزهم إلى المستقبل.

وبعد تأكيد العديد من التقارير أن النادي الملكي حصل بالفعل على إيزيكيل بالاسيوس، متوسط ميدان ريفر بليت، فإن ريال مدريد يرغب في ضم مدافع بوكا جونيورز، ليوناردو باليردي.

ولا يعد ريال مدريد، النادي الوحيد الذي يريد التعاقد مع باليردي، فهناك برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وكشفت الصحيفة عن تواجد جوني كالافات، رئيس قسم الكشافة بريال مدريد، في ملعب مباراة الذهاب، حيث تمت متابعة العديد من اللاعبين على رأسهم بالاسيوس، ولاعب وسط بوكا جونيورز، الكولومبي ويلمار باريوس، والمدافع باليردي، الذي لن يتواجد في البرنابيو حيث لم ينضم لقائمة فريقه للمباراة.