إيمنيم يترشح للفوز بجرامي عن أغنية تسخر من الجائزة

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٠ م

أعلنت لجنة حفل جرامي أمس عن قائمة ترشيحاتها لأفضل أغنية وأفضل مغن هذا العام، ومن ضمن الترشيحات نافس المغني إيمنيم على أفضل أغنية راب بـ Lucky you مع المغني Joyner Lucas ولسخرية الأقدار، فإن الأغنية ذاتها التي ينافس بها إيمنيم على الفوز بالجرامي تسخر من هذه الجائزة، ففيها يغني "إيمنيم": "نعم لقد فزت بأكثر من جائزة جرامي، لكني بعت روحي لأحصل عليها، ورغم أني لم أدخل المجال الموسيقي من أجل الجوائز وإنما من أجل تقدير موهبتي، فإن ذلك لا يهم الآن"، واستمرت الأغنية في توجيه السباب للحفل والقائمين عليه، بحسب موقع The Wrap الأمريكي.

وعبر "إيمنيم" عن غضبه من جرامي بمنتهى القوة في الأغنية، إذ يرى أن الهدف من هذا النوع من الجوائز هو استنفاد موهبة الفنانين، وتركهم يذبلون، وفي نفس الوقت يسلطون الضوء على مطربين آخرين عديمي الموهبة ويصنعون منهم نجومًا بينما يتجاهلون فنانين حقيقيين. ولم يترشح "إيمنيم" وحده لجائزة جرامي عن هذه الأغنية،



ولم يترشح "إيمنيم" وحده لجائزة جرامي عن هذه الأغنية، فالمنتج BOI-1DA الذي نفذها مرشح لجائزة منتج العام، بسبب هذه الأغنية.



جدير بالذكر أن "إيمنيم" فاز بـ15 جائزة جرامي، وتلقى 43 ترشيحًا للفوز بها. ويتنافس على الجرامي هذا العام، جائزة أغنية العام I Like It لكاردي بي، The Joke لبراندي كارليل، This Is America لتشايلدش جامبينو، God’s Plan لدريك، Shallow للمغنية ليدي جاجا وبرادلي كوبر، All The Stars كيندريك لامار، Rockstar للمغني بوست مالون، وأخيرًا The Middle.