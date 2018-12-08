انت الان تتابع ضرب الممول.. إحالة كبير مفتشي سوهاج للمحاكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٠ م

مجلس الدولة

قررت هيئة النيابة الإدارية، إحالة كبير مفتشي منطقة الضرائب العامة بسوهاج للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة، لقيامه بالتعدي بالضرب على ممول خلال فترة عمله رئيسًا لمأمورية الضرائب العامة بالبلينا مما ترتب عليه إصابته بعاهة مستديمة. وكشفت التحقيقات، في القضية رقم 86 لسنة 60 قضائية عليا أن "نوح.س.ا"، كبير مفتشي منطقة الضرائب العامة بسوهاج لم يقم خلال فترة عمله رئيسًا لمأمورية الضرائب العامة بالبلينا بترشيح محمود إبراهيم كمراجع وعبد الرافع محمود كمدير شئون رغم أحقيتهما في ذلك.

وأصدر أمرا إداريا رقم 6 لسنة 2016 بعرض الملفات الضريبية عليه التي يزيد صافي ربحها على 25000 جنيه بالمخالفة للتعليمات رقم 94 لسنة 1996 التي تقضي بأن يكون المبلغ 50000 جنيه، وانقطع عن العمل دون الحصول على إجازة رسمية وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا. وتبين من أوراق القضية أن المتهم أرسل إشارة تليفونية