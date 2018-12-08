انت الان تتابع «المصرية للاتصالات» توقيع مذكرة بـ400 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٠ م
أحمد البحيري رئيس المصرية للاتصالات
وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة ليكويد تليكوم (مجموعة الاتصالات الرائدة في أفريقيا)، اليوم السبت، مذكرة تفاهم لوضع الإطار العام لسبل التعاون المستقبلية في 3 مجالات تشمل إنشاء مراكز البيانات والتمويل الاستثماري في مجال البنية التحتية وتطوير تطبيقات الشمول المالي، وذلك على هامش منتدى إفريقيا 2018 الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووقع على مذكرة التفاهم أحمد البحيري الرئيس التنفيذي لمصرية للاتصالات ونيك روديك الرئيس التنفيذي لمجموعة ليكويد تليكوم.
وتشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون عدة منها شراكة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة مراكز إفريقيا للبيانات، إحدى الشركات التابعة لليكويد تليكوم للتعاون في بناء وتشغيل مراكز بيانات جديدة في أنحاء جمهورية مصر العربية.ومن المتوقع أن تضيف هذه الشراكة سعات كبيرة جديدة لمراكز البيانات لتلبية النمو المتزايد
ومن المتوقع أن تضيف هذه الشراكة سعات كبيرة جديدة لمراكز البيانات لتلبية النمو المتزايد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وستساهم المصرية للاتصالات بتقديم خبراتها المحلية وخدمات الاتصالات والأراضي اللازمة لبناء مراكز البيانات بينما ستقوم الشركة المصرية للاتصالات وشركة ليكويد تليكوم بالتعاون لإعداد نموذج للشراكة يتناسب مع أهداف الطرفين في المجالين الآخرين.
وتعتزم ليكويد تليكوم، استثمار 400 مليون دولار في جميع تلك المشاريع المقرر تنفيذها وفقا للتعاون المشترك كجزء من مبادرة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
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