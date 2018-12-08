انت الان تتابع 390 مليون دولار حجم الصادرات الغذائية لإفريقيا 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٥ م
صادرات - أرشيفية
قال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنه تم الوصول إلى 390 مليون دولار حجم صادرات الي السوق الإفريقية خلال العام الجاري ويمثل نحو 23% من صادرات مصر في الصناعات الغذائية، موضحا أن الهدف من إقامة المعرض أن تكون مصر نواة للصناعات الغذائية، إذ أن صادرات مصر غير البترولية تتمثل في الصناعات الغذائية والزراعية بنسبة تتراوح 12 و14% وحقق صادرات تمثل 2.8 مليار دولار في عام 2017، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي على هامش معرض (فوود أفريكا).
وأكد برزي، اليوم السبت، أن العام الجاري لم يحقق تلك الأرقام نتيجة عدة عوامل "ليس هناك مجال للحديث عنها"، موضحا أن قطاع الصناعات الغذائية يستهدف غزو الأسواق الإفريقية.وانطلقت بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، اجتماعات المنتدى الثالث للاستثمار "إفريقيا 2018"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وانطلقت بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، اجتماعات المنتدى الثالث للاستثمار "إفريقيا 2018"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من زعماء القارة الأفريقية وأكثر من 3 آلاف شخص من رواد الأعمال من دول القارة، وتشهد فعاليات اليوم عددا من الجلسات تحت عنوان "يوم رواد الأعمال"، تشمل جلسة تحت عنوان "تعزيز الأنظمة الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا" والتي تبحث سبل تعزيز التعاون العابر للحدود وفتح أسواق جديدة أمام الكتل الاقتصادية الإفريقية. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
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