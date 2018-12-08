انت الان تتابع السجن 7 سنوات لعريف شرطة هرّب سجينا بالطالبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٠ م

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافى عثمان، عريف شرطة بالسجن المشدد 7 سنوات، ساعد سجينا على الهروب من محكمه شمال الجيزة مقابل رشوة 150 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للسجين وابن عمه الوسيط فى دفع الرشوة. وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 328 لسنة 2018 جنايات إمبابة، أنه حال تردد المتهم "الثالث" على ديوان قسم شرطة الطالبية لزيارة المتهم الثانى "نور الدين" والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 2017 لسنة 2017 جنح الطالبية، تعرف على المتهم الأول "سيد رمضان" والذى يعمل عريف شرطة بقسم شرطة الطالبية، واتفقا على تهريب المتهم الثانى.

ووافق المتهم "الأول" وطلب رشوة قدرها 150 ألف جنيه، مقابل تمكينه من الهرب وذلك حال عرضه على نيابة العمرانية بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية للنظر فى أمر تجديد حبسه. وبتاريخ 3 مايو 2017 عرض المتهم "الثانى" على محكمة شمال الجيزة، للنظر فى استئنافه على قرارات الحبس الاحتياطى الصادر ضده، والذى قضى فيه برفضه