بعد هجمات إسرائيل.. هل قلصت إيران نفوذها في سوريا؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - إيران قررت العودة إلى مشروعها الأصلي ضد إسرائيل، وهو تركيز جهودها على تعاظم قوة حزب الله وبناء مشروع الصواريخ الدقيقة للمنظمة اللبنانية، في مسعى لمواجهة إسرائيل

يبدو أن مساعي إيران الرامية إلى شرعنة وجودها داخل الأراضي السورية، باتت تتغير تباعًا، رغم التصريحات السورية الرافضة لإملاء أي خطوات على أراضيها من الجانب الأمريكي، لا سيما بعد أن نجحت الحكومة بدعم من حلفائها الروس والإيرانيين في تحقيق نجاحات كبيرة على أرض الواقع، واستعادة مواقع استراتيجية من قبضة الجماعات المسلحة المدعومة من الغرب، لكن ما كشفت عنه مصادر عسكرية إسرائيلية بشأن تقليص إيران نفوذها في سوريا عقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، أثار تساؤلات عديدة حول إمكانية استجابة نظام روحاني لضغط الإدارة الأمريكية بضرورة الحفاظ على أمن إسرائيل.

موقع "المصدر" الإسرائيلي أكد أن إيران بعد عامين على انطلاق مشروع تمركزها في سوريا لبناء جبهة أخرى ضد إسرائيل من الشرق، غير حزب الله في الشمال، بدأت تقلص من وجودها العسكري في سوريا، لا سيما الوجود الهادف إلى إلحاق الضرر بإسرائيل. وكشف الموقع أن انخفاض عدد الهجمات الإسرائيلية في سوريا ضد إيران جاء نتاجًا

موقع "المصدر" الإسرائيلي أكد أن إيران بعد عامين على انطلاق مشروع تمركزها في سوريا لبناء جبهة أخرى ضد إسرائيل من الشرق، غير حزب الله في الشمال، بدأت تقلص من وجودها العسكري في سوريا، لا سيما الوجود الهادف إلى إلحاق الضرر بإسرائيل. وكشف الموقع أن انخفاض عدد الهجمات الإسرائيلية في سوريا ضد إيران جاء نتاجًا لتغيير حسابات إيران بالنسبة لمشروع تمركزها في سوريا. وذكّر "المصدر" بتأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلي، ووزير الدفاع، بنيامين نتنياهو، خلال جولة عسكرية عند الحدود مع لبنان، أول من أمس الخميس، بأن إيران قلصت من قواتها في سوريا بصورة ملحوظة عقب قصف عشرات المواقع التابعة لها.

اقرأ أيضًا: لماذا تخلت روسيا عن إيران في سوريا؟ وبحسب صحيفة ماكور ريشون الإسرائيلية، فإن العامل الآخر، بجانب التصدي الإسرائيلي الحازم، يتمثل في الضغط الروسي على إيران لوقف مشاريعها العسكرية في سوريا، لا سيما بعد إسقاط طائرة الاستخبارات الروسية بواسطة الدفاعات السورية. وقالت الصحيفة: إن "المخطط الإيراني في سوريا كان يقضي بجلب 100 ألف مقاتل شيعي، وبناء قوة بحرية، بهدف خلق جبهة ضد إسرائيل، وقد زادت طهران من جهودها لتنفيذ المخطط بتقدم الجيش السوري واندحار "داعش" من سوريا، لكن إسرائيل كشفت الخطة الإيرانية منذ البداية، وعقدت العزم على إحباطها". واختتمت الصحيفة بالقول: إن "إيران قررت العودة إلى مشروعها الأصلي ضد إسرائيل، وهو تركيز جهودها على تعاظم قوة حزب الله وبناء مشروع الصواريخ الدقيقة للمنظمة اللبنانية، لكن هذه الجهود لم تسجل نجاحًا كبيرًا حتى الآن نظرًا لتصدي إسرائيل له".

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من جانبها أشارت مصادر عسكرية إلى أن يوم 10 مايو الماضي، كان بمثابة نقطة مفصلية في حرب إسرائيل ضد التمركز الإيراني في سوريا، بعد أن قصفت عشرات المواقع التابعة لإيران في سوريا. وأوضحت المصادر أن ما وصفته بالضغط الروسي على إيران، بوقف مشاريعها العسكرية في سوريا، لا سيما بعد إسقاط طائرة الاستخبارات الروسية بواسطة الدفاعات السورية، أثر كذلك على صناع القرار في إيران. لكن بالعودة إلى الوراء قليلًا، نجد أن الجانب الورسي طالب في تصريحات سابق بضرورة انسحاب جميع القوى الأجنبية من داخل الأراضى السورية من أجل بدء عملية سياسية جديدة، أثارت غضب إيران التى تعتبر نفسها جزءا من التسوية السياسية فى البلاد. إلا أن طهران ردت على تلك التصريحات بالتأكيد على أنه لا يمكن إرغام إيران على أى شيء، وأن وجودنا في سوريا جاء بطلب من دمشق، وسنبقى هناك طالما استمر خطر الإرهاب.

اقرأ أيضًا: تحركات أمريكية لإنشاء «حكم ذاتي» في جنوب سوريا وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى، أن إيران دولة مستقلة وتطبق سياساتها بناءً على مصالحها الوطنية، خاصة أن وجودها فى سوريا جاء بطلب من الحكومة السورية، وبهدف محاربة الإرهاب، بحسب روسيا اليوم. كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كشف عن موقف بلاده من القوات الأجنبية فى سوريا بعد لقاء مفاجئ مع الرئيس السورى بشار الأسد، في سوتشي جنوب روسيا. بينما قال مسؤولون روس: إن "المقصود من هذه التصريحات (القوات الإيرانية وميليشياتها)، بالإضافة إلى غيرها من القوات الأجنبية"، وفقًا لـ"نوفوستي".

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