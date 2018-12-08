انت الان تتابع علاج الزكام عند الرضع.. الرضاعة الطبيعية الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الثوم من الأطعمة المضادة للزكام، كما أنه علاج قوي للبرد والسعال، حيث يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات، كما أنه واحد من أفضل العلاجات العشبية للبرد عند الرضع

تهطل الأمطار الآن، تيارات الهواء الباردة تخترق النوافذ، وتحاولين قدر الإمكان تدفئة رضيعك لكي لا يمرض، ولكن هذا الصغير لا يستطيع التأقلم كثيرا مع التغيرات الجوية، فيصيبه الزكام، ولا يكف عن البكاء والصراخ في بعض الأحيان، وبالطبع في هذه المرحلة لا تعرفين كثيرا ما يشعر به طفلك، وفي تلك الحالة فالطب البديل الأفضل، حيث يمكنك استخدام الكركم والثوم على سبيل المثال، لكن عليك استشارة الطبيب في البداية، وإذا أبدى موافقته يمكنك استخدام هذه العلاجات المنزلية للتخلص من زكام رضيعك حسبما ذكرها موقع FirstCry Parenting.

1- حليب الثدي يحتوي حليب الثدي على أجسام مضادة تجعل الجسم محصنا ضد جميع أنواع الجراثيم والفيروسات، بما في ذلك فيروس البرد والإنفلونزا، هذا بالإضافة إلى أن هذا الحليب يوفر الترطيب لجسم الرضيع، وواحد من العلاجات الطبيعية للإنفلونزا والزكام عند الرضع، لذا اجعلي رضيعك يتناول الحليب وسيشعر بتحسن، لكن ضعي

1- حليب الثدي

يحتوي حليب الثدي على أجسام مضادة تجعل الجسم محصنا ضد جميع أنواع الجراثيم والفيروسات، بما في ذلك فيروس البرد والإنفلونزا، هذا بالإضافة إلى أن هذا الحليب يوفر الترطيب لجسم الرضيع، وواحد من العلاجات الطبيعية للإنفلونزا والزكام عند الرضع، لذا اجعلي رضيعك يتناول الحليب وسيشعر بتحسن، لكن ضعي في اعتبارك تجنب الكافيين لكي لا يسبب لطفلك الأرق.2- الثوم

الثوم من الأطعمة المضادة للزكام، كما أنه علاج قوي للبرد والسعال، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، كما أنه واحد من أفضل العلاجات العشبية للبرد عند الأطفال، وبالطبع تناول الثوم لرضيعك في هذه السن غير مناسب، وفي تلك الحالة يمكنك وضع القليل من الثوم المهروس في قطعة قماش تشبه الشاش بداخل غرفة الرضيع لتساعد رائحته على تخفيف الزكام.3- زيت الخردل

يحتوي زيت الخردل والثوم على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات ولها تأثير مهدئ على الطفل لتخفيف الزكام، ويستخدم هذا الزيت عن طريق تسخين القليل منه ووضع القليل من الثوم داخله، ثم دلكي به لرضيعك ناحية الصدر وتحت القدمين، ويمكنك استبدال بالثوم زيت الثوم، ستوفر تلك العملية الراحة لرضيعك.4- الكركم

الكركم يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض البرد لأنه يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا، وبالتالي تخفيف الزكام، وعند تحضير مشروبات دافئة لرضيعك يمكنك وضع القليل من الكركم، أو يمكنك تحضير عجينة كركم ووضعها على أنف الرضيع لثوان، ولكن بحذر لكي لا يختنق رضيعك.5- عصير الجزر

الجزر يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة، وهذا يمكن أن يساعد الأطفال على محاربة البرد، كما أنه واحد من العلاجات المنزلية لرضيعك، ويمكنك إعطاء عصير الجزر الطازج المخفف بالماء في درجة حرارة الغرفة للأطفال الرضع من 6 أشهر وما فوق، لكن قبل ذلك عليك التأكد أن طفلك ليس لديه حساسية من الجزر.6- زيت الخردل وملح الطعام

الدفء الذي يوفره زيت الخردل يساعد في تخفيف احتقان الحلق، لذا يمكنك التدليك به ناحية الصدر لفترات قصيرة ليشعر رضيعك بالراحة، من خلال مزج زيت الخردل الدافئ ومزيج ملعقة من الملح الصخري إليه.7- استخدام جهاز الترطيب

عند استخدام هذا الجهاز لطفلك يتخلص من الزكام والسعال عن طريق ترطيب الهواء الجاف، وأفضل وقت لاستخدام هذا الجهاز وقت نوم رضيعك، كما عليك تنظيف مرطبات الهواء كل يوم للتخلص من البكتيريا التي تؤثر على صحة طفلك والناتجة عن الاستخدام.8- إنشاء غرفة بخار

هذا سوف يخفف المخاط وسوف يشعر الطفل بالارتياح من الزكام، لذا يمكنك إنشاء غرفة بخار عن طريق تشغيل الماء الساخن في الحمام وجعل الطفل يجلس داخلها لمدة 15 دقيقة، ولكن تأكدي من رطوبة طفلك بشكل كاف قبل وبعد معالجة غرفة البخار لأنه سيفقد الكثير من السوائل.- الاحتياطات العامة

يحتوي حليب الثدي على أجسام مضادة تجعل الجسم محصنا ضد جميع أنواع الجراثيم والفيروسات، بما في ذلك فيروس البرد والإنفلونزا، هذا بالإضافة إلى أن هذا الحليب يوفر الترطيب لجسم الرضيع، وواحد من العلاجات الطبيعية للإنفلونزا والزكام عند الرضع، لذا اجعلي رضيعك يتناول الحليب وسيشعر بتحسن، لكن ضعي في اعتبارك تجنب الكافيين لكي لا يسبب لطفلك الأرق.الثوم من الأطعمة المضادة للزكام، كما أنه علاج قوي للبرد والسعال، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، كما أنه واحد من أفضل العلاجات العشبية للبرد عند الأطفال، وبالطبع تناول الثوم لرضيعك في هذه السن غير مناسب، وفي تلك الحالة يمكنك وضع القليل من الثوم المهروس في قطعة قماش تشبه الشاش بداخل غرفة الرضيع لتساعد رائحته على تخفيف الزكام.يحتوي زيت الخردل والثوم على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات ولها تأثير مهدئ على الطفل لتخفيف الزكام، ويستخدم هذا الزيت عن طريق تسخين القليل منه ووضع القليل من الثوم داخله، ثم دلكي به لرضيعك ناحية الصدر وتحت القدمين، ويمكنك استبدال بالثوم زيت الثوم، ستوفر تلك العملية الراحة لرضيعك.الكركم يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض البرد لأنه يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا، وبالتالي تخفيف الزكام، وعند تحضير مشروبات دافئة لرضيعك يمكنك وضع القليل من الكركم، أو يمكنك تحضير عجينة كركم ووضعها على أنف الرضيع لثوان، ولكن بحذر لكي لا يختنق رضيعك.الجزر يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة، وهذا يمكن أن يساعد الأطفال على محاربة البرد، كما أنه واحد من العلاجات المنزلية لرضيعك، ويمكنك إعطاء عصير الجزر الطازج المخفف بالماء في درجة حرارة الغرفة للأطفال الرضع من 6 أشهر وما فوق، لكن قبل ذلك عليك التأكد أن طفلك ليس لديه حساسية من الجزر.الدفء الذي يوفره زيت الخردل يساعد في تخفيف احتقان الحلق، لذا يمكنك التدليك به ناحية الصدر لفترات قصيرة ليشعر رضيعك بالراحة، من خلال مزج زيت الخردل الدافئ ومزيج ملعقة من الملح الصخري إليه.عند استخدام هذا الجهاز لطفلك يتخلص من الزكام والسعال عن طريق ترطيب الهواء الجاف، وأفضل وقت لاستخدام هذا الجهاز وقت نوم رضيعك، كما عليك تنظيف مرطبات الهواء كل يوم للتخلص من البكتيريا التي تؤثر على صحة طفلك والناتجة عن الاستخدام.هذا سوف يخفف المخاط وسوف يشعر الطفل بالارتياح من الزكام، لذا يمكنك إنشاء غرفة بخار عن طريق تشغيل الماء الساخن في الحمام وجعل الطفل يجلس داخلها لمدة 15 دقيقة، ولكن تأكدي من رطوبة طفلك بشكل كاف قبل وبعد معالجة غرفة البخار لأنه سيفقد الكثير من السوائل. 1- يجب تجنب تجريب أي علاج منزلي يتضمن استهلاك أي زيت / عشب أو أدوية للأطفال الرضع أقل من 6 أشهر، لأن ذلك قد يسبب بعض الأذى. 2- تأكدي من أن الأطفال الرضع يحصلون على 18 ساعة، والأطفال الصغار ما لا يقل عن 8 ساعات من النوم في أثناء البرد والسعال. 3- يجب فحص أي مكون تستخدمينه لأول مرة إذا كان الطفل يعاني من حساسية. 4- الرضاعة الطبيعية قدر ما تستطيعين، حيث يحتوي حليب الأم على الكثير من الأجسام المضادة التي تبني المناعة.



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