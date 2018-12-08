انت الان تتابع ليكيب: سان جيرمان مجبر على بيع أي من نيمار أو مبابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٤ م

يملك باريس سان جيرمان واحدة من أقوى الثنائيات الهجومية في أوروبا بوجود كل من نيمار وكيليان مبابي، إلا أن التقارير الفرنسية تشير إلى حاجة الفريق الفرنسي لبيع أي منهما من أجل تفادي التعرض للعقوبات، وتمثل سياسة اللعب المالي النظيف مصدر قلق لباريس سان جيرمان منذ أن ضم النجم البرازيلي من صفوف برشلونة في صيف 2017، ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، سيضطر سان جيرمان إلى بيع أي من نيمار ومبابي بنهاية الموسم الجاري، ويعد مانشستر يونايتد من أكثر الأندية المهتمة بضم نيمار.

وستتضح الرؤية لباريس سان جيرمان الأسابيع المقبلة عندما يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نتيجة تحقيقه في سياسة الفريق الفرنسي الخاصة باللعب المالي النظيف. ورد سان جيرمان على صحيفة ليكيب الفرنسية بغضب في بيان أتى فيه: "ليكيب من الصحف التي تنشر معلومات لا أساس لها من الصحة، وتهدف دائمًا لخلق أجواء من