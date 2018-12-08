انت الان تتابع القبض على 20 عنصرا إجراميا وتنفيذ 155 حكما بأكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٤ م

شنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء حسن الدماطي حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين بمدينة السادس من أكتوبر؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة القطاع تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة بمكافحة الجريمة بشتى صورها. وشارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 7 قطع سلاح ناري وأبيض، و7 متهمين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار و20 عنصرا إجراميا ومتهم هارب من المراقبة، والقبض على 7 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى تنفيذ 155 حكما قضائيا متنوعا. مروريا، تم حجز 7 دراجات نارية -بينها