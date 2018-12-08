الان تتابع وزير خارجية اليمن: مطار عدن سيكون الرئيسي في البلاد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ستوكهولم - الخليج 365:
أعلن خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني في الحكومة الشرعية، أن مطار عدن سيكون الرئيسي في البلاد، وليس مطار صنعاء.
وقال اليماني، رئيس الوفد اليمني في محادثات ستوكهولم، للإعلام، إن ميناء الحديدة جزء من سيادة اليمن ونقبل تنسيقا إداريا مع الأمم المتحدة
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