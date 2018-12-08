احتجاجات باريس: إغلاق 20 محطة مترو مؤدية إلى الشانزلزيه

اغلقت السلطات الفرنسية 20 محطة مترو مؤدية إلى شارع الشانزليزيه في باريس، اليوم السبت، بالتزامن مع استمرار توافد المتظاهرين على هذه المنطقة للمشاركة في الاحتجاجات المُنددة بسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمطالبة باستقالته من منصبه.

كذلك قررت السلطات الفرنسية إغلاق المتاحف القريبة من الشانزليزيه وإلغاء حفلات الأوبرا في مبنى الباستيل، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

واعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص بتهمة التحريض على أعمال العنف، واطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط قوس النصر في باريس.

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