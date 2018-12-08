الشرطة تعتقل حوالي 50 متظاهرًا من أصحاب “السترات الصفراء” في بروكسل

ذكرت وكالة الانباء البلجيكية “بلجا” أن الشرطة في بروكسل ألقت القبض على حوالي 50 شخصا، فيما يتعلق بمظاهرات حركة اصحاب “السترات الصفراء” اليوم السبت.

وكانت عمليات الاعتقال الاولى قد جرت بالمحطة المركزية ومحطة القطارات الدولية الرئيسية في بروكسل، بالاضافة إلى المنطقة التي تتخذ منها المؤسسات الاوروبية مقرا لها.

وكان المنظمون قد حشدوا المتظاهرين للخروج للشوارع من الساعة الحادية عشرة صباحا (1000 بتوقيت جرينتش)، لاسيما في الحي الذي توجد به مؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل.

د ب ا

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