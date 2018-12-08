شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تشارك بجناج فى مؤتمر الكوميسا 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الشركة القابضة لمصر للطيران فى مؤتمر الكوميسا أفريقيا 2018 الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، بجناح خاص بها لتسهيل إجراءات السفر والوصول لضيوف المؤتمر حيث إنها الناقل الرسمى. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2018 اليوم السبت الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعى وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية" بمدينة شرم الشيخ.

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