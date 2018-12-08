دلائل محدودة على وقوع أعمال عنف خلال احتجاجات باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):

احتشد مئات من المتظاهرين احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود في باريس اليوم السبت في بداية الأسبوع الثالث على التوالي من المظاهرات، لكن بحلول منتصف النهار، كانت هناك دلائل محدودة على وقوع أعمال عنف على غرار تلك التي شهدها الاسبوع الماضي.

وألقت الشرطة القبض على مئات الأشخاص، وقال رئيس الوزراء ادوار فيليب إن معظم المتظاهرين عُثر بحوزتهم على أسلحة محتملة أو معدات مشبوهة.

من بين هؤلاء تم احتجاز 211 شخصا لاستجوابهم.

وقالت قناة "فرانس انفو"إن الشرطة أجرت عمليات بحث في الكثير من محطات السكك الحديدية، وعلى الطرق في منطقة باريس قبل احتجاجات حركة "السترات الصفراء".

ويبدو أن التكتيكات تؤتي ثمارها، حيث احتشد حوالي 1500 متظاهر طبقا للشرطة وسط أجواء هادئة نسبيا في شارع الشانزليزيه، حيث أغلقت المتاجر والمقاهي أبوابها، خوفا من تكرار العنف الذي وقع الاسبوع الماضي.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وصدت المتظاهرين الذين كانوا يرتدون سترات صفراء في شارع من جانب واحد ليس بعيدا عن قوس النصر الذي كان مركزا لاشتباكات شهدت إصابة أكثر من مئة شخص قبل أسبوع.