احتجاجات باريس: الشرطة تُغلق المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أغلقت الشرطة الفرنسية المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي، اليوم السبت، منعًا لوصول المتظاهرين إليه، حسبما نقلته سكاي نيوز عربية.

وعززت السلطات الفرنسية التواجد الأمني في العاصمة باريس والمناطق المحيطة بها، وفي مختلف البلدات والمدن الفرنسية منعًا لحدوث أعمال شغب كتلك التي وقعت الأسبوع الماضي.

ونشرت السلطات المدرعات في 89 ألف شرطي وعنصر درك وآليات مصفحة لتفكيك الحواجز في جميع أنحاء فرنسا.

واعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص بتهمة التحريض على أعمال العنف، واطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط قوس النصر في باريس.

وأعلنت الشرطة الفرنسية إلقاء القبض على 320 شخصا تقريبا في العاصمة باريس من المشاركين في الاحتجاجات.