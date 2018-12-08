مقتل ثلاثة مدنيين في انفجار قنبلة غرب أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):
ذكر مسؤول اليوم السبت أن ثلاثة مدنيين على الأقل قُتلوا في انفجار قنبلة زُرعت بإقليم هيرات غرب أفغانستان.
وقال متحدث باسم حاكم الإقليم، جيلاني فرحات إن الضحايا- وجميعهم من أسرة واحدة- كانوا يستقلون سيارة بمنطقة جوزارا بإقليم هيرات، عندما وقع الانفجار.
وحمل فرحات طالبان المسؤولية عن الحادث، لكن الجماعة المسلحة لم تعلق على ذلك.
وذكرت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) أن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان بلغ حوالي عشرة آلاف شخص في عام 2017 .
وتعتبر العبوات الناسفة، ثاني أكبر سبب لسقوط ضحايا في الدولة المضطربة، بعد التفجيرات الانتحارية.
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