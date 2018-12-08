متظاهرو "السترات الصفراء" يطالبون ماكرون بـ"الرحيل"

طالب متظاهروا السترات الصفراء، اليوم السبت، من الرئيس الرنسي، إيمانويل ماكرون، بالرحيل، وذلك في إحتجاجاتهم التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس منذ أسابيع على خلفية إرتفاع أسعار المحروقات .

ورفع المتظاهرون اللافتات التي كتب عليها عبارات الرحيل لماكرون، في مشهد يؤكد تصاعد حدة الأزمة بين المتظاهرين والسلطات الفرنسية.

وبالتزامن إزدادت وتيرة العنف والمواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين، فيما ينتظر العالم الكلمة التي سيلقيها الرئيس الفرنسي رداً على هذه الإحتجاجات .