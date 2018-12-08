مراسل الجزيرة يتعرض لموقف محرج بشأن ولي العهد السعودي

تعرض مراسل قناة "الجزيرة" الإنجليزية في الأرجنتين، إلى موقف محرج بسبب سؤال عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وانتشر فيديو لمراسل قناة "الجزيرة" الإنجليزية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسأل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عما دار بينه وبين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وتجاهل ماكرون، مراسل قناة الجزيرة، عندما سأله عما دار بينه وبين الأمير محمد بن سلمان.

وكانت كاميرات التغطية الإعلامية، في مؤتمر قمة الدول العشرين المنعقدة بالأرجنتين، اقتربت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يتحدث مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لتكشف تفاصيل المحادثة القصيرة، التي دارت بينهما.

وبحسب ما نشرته صحيفة "سعودي جازيت" السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، "ظهر ماكرون وهو ينظر مباشرة إلى عيني ولي العهد السعودي، فيما كان الأمير محمد يومئ برأسه مصدقا على كلمات الرئيس الفرنسي، ومبتسما في أحيان كثيرة. ويُسمع صوت ولي العهد السعودي، وهو يقول لماكرون: "لا تقلق"، ليرد عليه الرئيس الفرنسي سريعا: "بل أنا قلق".