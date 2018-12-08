وفاة 11 شخصًا بحادث سير شمالى الهند

وقال قائد الشرطة المحلية، أنيل كومار، إن الحادث وقع على أحد الطرق الجبلية بمنطقة "بوونش"، عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، لتسقط من ارتفاع حوالي 60 مترًا، في الوادي الضيق.
وكشف شهود عيان وتحقيقات أولية أن الحافلة انزلقت على الطريق، قبل سقوطها، بسبب تجاوز السرعة المقررة وتم نقل المصابين إلى المستشفى حيث وُصِفت حالة اثنين منهم بالخطيرة.
ولدى الهند السجل الأكبر لضحايا الحوادث المرورية في العالم، بمتوسط 135 ألف حالة وفاة سنويًا.
يشار إلى أن الحالة المتردية للطرق والمركبات، والحمولة الزائدة وعدم الالتزام بالسرعة المقررة، من أهم العوامل المتسببة فى هذه الحوادث.
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