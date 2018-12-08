شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد زين: "أفريقيا 2018" فرصة للخروج بالمزيد من الاستثمارات الواعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، على أهمية مؤتمر أفريقيا 2018 والذى ينعقد هذا العام للمرة الثالثة على التوالى فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، والذى يهدف إلى تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية، حيث يحضره عدد من الرؤساء وكبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية الملحة التى تساهم فى تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة فى الدول الأعضاء.

وأوضح زين الدين، أن مستقبل الاستثمار فى أفريقيا أصبح واعدا، وسيشهد المزيد من العمل الجاد خلال الفترة القليلة المقبلة، نظرا للتنافس الكبير بين القوى العظمى على الاستثمار فى أفريقيا، لما تمتلكه من ثروات ومعادن وتوافر الأيدى العاملة، والمناخ المناسب للاستثمار وتحقيق أرباح عالية.

وأشار وكيل لجنة النقل،الى ضرورة استغلال مناقشة المنتدى لعدد كبير ومتنوع من الموضوعات فى توسيع الرؤى والأفاق المتبادلة بين الدول المشاركة وتبادل الخبرات فى المجالات المختلفة، حيث يناقش المنتدى موضوعات مختلفة منها الطاقة، التجارة، النظام المالى، الاستثمارات داخل أفريقيا، اللوجيستيات والبنية التحتية، السياحة والصناعات الإبداعية فى أفريقيا، وشراكات الاستثمار العالمية وأفق التعاون مع المجتمع الدولى.