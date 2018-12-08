شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد مشهور: إعفاء السلع والخدمات من القيمة المضافة انتعاش للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بقرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الخاص بإعفاء سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالنسبة للسلع والخدمات التى يصدرها السوق المحلى لمشروعات المنطقة الموجودة داخل البلاد ومعاملتها معاملة السلع المُصدرة، معتبرا ذلك خطوة مهمة تسهم فى تخفيض تكاليف التصنيع وتعظيم المكون المحلى ليكون بديلًا عن الاستيراد من الخارج.

وأوضح "مشهور" فى بيان له، أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير ومباشر فى مشروعات البنية التحتية ومكونات الإنتاج النهائى للمشروعات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية، كما أنه سيسهل من أعمال المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع تيسير البنية التنظيمية الخاصة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيساعد ذلك على جذب رؤوس الأموال للاستثمار فى مصر والمنطقة الاقتصادية فيؤدى كله فى النهاية إلى رفع التصنيف العالمى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون أحد أهم المناطق الاقتصادية الأكثر جذبًا للمستثمرين والمشروعات الاقتصادية والشركات العالمية الكبرى.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وضع كافة التسهيلات والصلاحيات والإعفاءات التى تزيد من اعطاء مزايا للاستثمار فى البلاد مما يطلق طاقات الاستثمار فى مصر وتمد البلاد بالعملة الصعبة فينتعش الاقتصاد، وتصبح مصر قادرة على منافسة البلاد الاقتصادية حول العالم.