بزي خلال استقبال جثمان المغترب الخشن: لتعزيز التواصل بين لبنان المقيم والمغترب

استقبل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ ممثلا حركة "أمل" ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، جثمان المغترب الشاب محمد الخشن في ​مطار بيروت الدولي​، حيث كان في مقدمة المستقبلين في صالون المطار الى جانب والد الفقيد ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية في الحركة محمد قعفراني وحشد من الفاعليات ​الاغتراب​ية ومن ابناء بلدة السماعية ولفيف من العلماء.

النائب بزي نقل باسم بري وقيادة الحركة التعازي لاسرة الراحل، مجددا الدعوة للسلطات ال​لبنان​ية "بضرورة ايلاء الاغتراب اللبناني عناية خاصة لجهة احتضان همومهم وتعزيز التواصل الرسمي بين لبنان المقيم ولبنان المغترب".

وكان النائب بزي وبناء لتوجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري اجرى الاتصالات اللازمة مع سلطات مطار بيروت الدولي لانجاز الترتيبات لاستقبال جثمان الخشن الذي قضى برصاص عصابة من اللصوص في انغولا في ​افريقيا​.