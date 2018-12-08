النشرة: جريح في اشكال تخلله إطلاق نار في بلدة المرج البقاعية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ أن أشكالا وقع بين شبان من ال ملحم وآخرين من ال الداهوق في ​بلدة المرج​ ​البقاع الغربي​ استعملت فيه أسلحة حربية خفيفة، أدت الى سقوط جريح بحالة خطرة نقل على اثرها الى احد ​مستشفيات​ المنطقة على الفور تدخل قوة من ​الجيش اللبناني​.

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