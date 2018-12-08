وليد جنبلاط: القضية الفلسطينية ليست بخير والشعب اللبناني لن يقهر

لفت رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في حديث تلفزيوني الى أن " ​لبنان​ بخير وكان هناك سابقاً خلاف سياسي قائم واصبح من غير نوع"، معتبرا أن " هناك تراجعا لأن الدولة لا تقوم بدورها الكامل ولا بد من العودة الى اعادة توزيع الثروة وهناك الضريبية التصاعدية"، مشددا أيضا على أن "​القضية الفلسطينية​ ليست بخير و​الشعب اللبناني​ لن يقهر"، مضيفا: "هناك تكبير لموضوع ما يحدث على الحدود".

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