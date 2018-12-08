وهاب تمنى على عثمان الإهتمام بالضباط الذين يحمون المخدرات وألعاب القمار

تمنّى رئيس حزب التوحيد العربي ​وئام وهاب​، على مدير عام ​قوى الامن الداخلي​ عماد عثمان،"الإهتمام بالضباط السارقين الذين يحمون ​المخدرات​ وألعاب ​القمار​"، داعيا اياه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن يترك ​القضاء​ "الذي سنكون كلنا تحت سقفه"، مضيفا ان "من فشل في محاكمة الضباط السارقين فليتواضع في مراجله الفارغة."

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