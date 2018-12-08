فيصل كرامي: لا اقبل بالمساس بصلاحيات موقع رئاسة الحكومة

لفت الوزير السابق ​فيصل كرامي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ يستطيع ان يبقى مكلفا حتى نهاية العهد، ولا يوجد اي سياق دستوري يجيز سحب التكليف منه"، مضيفا: "انا هنا لا يمكن ان اقبل بالمساس بصلاحيات هذا الموقع ايا يكن الشخص المكلف. الوسيلة الوحيدة لانهاء التكليف هي الاعتذار بارادته، وكل انسان يتحمل مسؤولية قراره".

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