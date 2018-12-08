الفاو: انعدام الأمن الغذائي في اليمن يؤثر على نحو 20 مليون شخص

حذرت منظمة ​الأمم المتحدة​ للأغذية والزراعة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة يونيسف ومنظمات أخرى في تقرير مشترك، من أن انعدام ​الأمن​ الغذائي في ​اليمن​ يؤثر على نحو 20 مليون شخص في البلد الافقر في شبه ​الجزيرة​ العربية، مؤكدة أن النزاع المستمر منذ عام 2015 هو السبب الرئيسي لذلك.

وكشفت أن "هناك 15,9 مليون يمني يعانون من الجوع حاليا"، داعية إلى "توسيع إطار المساعدات الإنسانية بشكل عاجل" لإنقاذ ملايين اليمنيين"، مشددة على أن "النزاع هو السبب الرئيسي في انعدام الأمن الغذائي، بالاضافة الى عوامل أخرى مثل فقدان سبل العيش والدخل وزيادة أسعار السلع الأساسية بحيث تقلل من قدرة الأسر على شراء الغذاء".

وأكدت أن "نسبة كبيرة من اليمنيين حتى في المناطق الأكثر استقرارا، لا يستطيعون الحصول على السلع الغذائية الأساسية لأن أسعار الغذاء قفزت بنسبة 150% مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة. كما ارتفعت أسعار الوقود بما في ذلك غاز الطبخ".