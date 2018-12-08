الدفاع الروسية: حوالي 2000 مواطن سوري عادوا إلى بلادهم

أعلن المركز الروسي لاستقبال وإيواء ​اللاجئين السوريين​ التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​، أن حوالي 2000 مواطن سوري عادوا إلى بلادهم من الخارج خلال اليوم الماضي، موضحا أن 1938 مواطناً سورياً عادوا إلى وهم من ​لبنان​ 1357 شخصاً ومن ​الأردن​ 581 شخصا.

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