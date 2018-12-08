مسؤول الأمن الروسي: جسر القرم كان هدفا محتملا للاستفزاز الأوكراني

لفت نائب رئيس إدارة ​خفر السواحل​ التابعة لهيئة ​الأمن​ الفدرالي الروسية أليكسي فولسكي في مؤتمر صحافي الى أن "إغلاق كيرتش قبيل احتجاز ​السفن​ الحربية الأوكرانية مرتبط بالدرجة الأولى بضرورة الحيلولة دون قيام السفن الأوكرانية باستفزاز محتمل يستهدف جسر القرم، أو سلامة الملاحة في المضيق".

ووصف المسؤول مزاعم كييف أن سفنها كانت بصدد تنفيذ "عبور سلمي" عبر مضيق كيرتش، بأنها تفتقد للمصداقية، مؤكدا أنه أثناء تفتيش السفن المخالفة تم العثور فيها على ما يفوق الكميات العادية من الأسلحة والذخيرة.

واشار فولسكي إلى أنه "عندما تأهبت السفن الأوكرانية للقتال، كانت 166 ​سفينة​ مدنية متواجدة في منطقة المضيق بانتظار السماح لها بالعبور"، وأضاف: "يمكننا أن نتصور ما كان سيحدث في حال ​إطلاق نار​ مدفعي ولو بصورة عرضية في منطقة تتميز حركة الملاحة فيها بهذه الدرجة من النشاط".

وكذّب فولسكي ادعاءات تتحدث عن فرض ​روسيا​ الحصار على الموانئ الأوكرانية على بحر آزوف، معتبرا ان "ليس هناك ما يدل على حصار الموانئ الأوكرانية إطلاقا. وليس هناك أي تحيز من قبلنا ولم يحدث أي تجاوز للصلاحيات".

وأوضح المسؤول أنه "في الفترة بين 1 نيسان و1 كانون الاول 2018 شهد مضيق كيرتش عبور أكثر من 18 ألف سفينة، لم يتم تفتيش إلا حوالي ألفين منها، كان معظمها متوجها إلى موانئ روسية لا أوكرانية.