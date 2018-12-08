أمين عام حزب سبعة: هدف تحركنا هو الضغط على السلطات من اجل تحمل المسؤولية

أوضح أمين عام "​حزب سبعة​" جاد داغر، في تصريح خلال الاعتصام الذي نفذه الحزب امام مبنى الـtva في منطقة العدلية، ان "هدف التحرك هو الضغط على السلطات من اجل تحمل المسؤولية واتخاذ القرار الجريء في ​تشكيل الحكومة​ لأننا ما زلنا نسمع منذ ستة اشهر ان هناك انهيارا اقتصاديا وماليا، و​النفايات​ في دمنا واكلنا، وللاسف لا احد يكترث"، مشيرا الى "أننا اليوم اقفلنا مرفقا عاما كخطوة تحذيرية متقدمة، وهدفنا ان نشكل حالة ضغط اكبر لحض المسؤولين على تحمل مسؤولياتهم وسنتجه الى خطوات ضغط اكبر وخطوتنا اليوم لن تكون الاخيرة بل الايام المقبلة ستشهد وسنعمل على عنصر المفاجأة".

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