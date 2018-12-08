صدامات بين متظاهري السترات الصفراء ومكافحة الشغب بالشانزليزيه

وقعت صدامات قرب جادة الشانزيليزيه وسط ​باريس​ بين قوات ​مكافحة الشغب​ الفرنسية ومحتجين من حركة "السترات الصفراء" الذين خرجوا في تظاهرات جديدة ضد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​. وأطلقت ​الشرطة​ ​الغاز​ المسيل للدموع قرب الشانزليزيه، في محاولة لإبعاد مئات المتظاهرين الذين احتشدوا حول منطقة ​التسوق​ الراقية وقوس النصر وسط العاصمة الفرنسية، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وبدأ الحراك في 17 تشرين الثاني للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود قبل أن يتفاقم ليتحول إلى حراك واسع ضد سياسات ماكرون.