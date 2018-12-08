المالية: 1.9 مليار جنيه مستحقات جمارك وغرامات تهريب خلال شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم السبت، إن مستحقات مصلحة الجمارك، من 4.5 ألف محضر تهرب جمركي في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بلغت 1.9 مليار جنيه، ضرائب جمركية وغرامات تهريب.

وأشار البيان إلى أن تم ضبط 26 محضرًا تتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 1.1 مليار جنيه، وكذلك عدد 1.2 ألف محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها 35.6 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 7 محاضر تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 210 ألف جنيه،و12 محضر تتعلق بألعاب نارية ولعب أطفال بلغت مستحقاتها نحو 288 مليون جنيه.

وقال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك،إن التقرير يتضمن تحرير9 محاضر لتهريب هواتف محمول واكسسواراتهم تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 1.8 مليون جنيه، و171 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 122.9 مليون جنيه، وكذلك عدد 8 محاضر تتعلق بكيماويات ومبيدات حشريه بلغت قيمة المستحق عليها نحو 23.7 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 918 محضر عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 1.5 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر فقد بلغت 10 محاضر حيث تم ضبط 66 ألف و738 دولار أمريكي، و18 ألف يورو و98 ألف ريال سعودي و406 ألف جنيه مصري.