وزير الزراعة يبحث مع مسئولي البنك الدولي دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبوستيت مع مسئولي البنك الدولي، سبل مساهمة البنك في دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة في مصر حتى 2030.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، أن وزير الزراعة عقد مباحثات مع كل من فريد الحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واشيش خانا مدير قطاع مشاريع التنمية المستدامة بالبنك الدولي بالقاهرة، ومارينا واس مدير المكتب القطري بمصر، وتشيو موناري المدير المنسق لشئون التنمية المستدامة، وفاطمة عجلان هانا منسق البنك الدولي بالقاهرة، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر" أفريقيا 2018" المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.

وقال أبوستيت إنه سيتم عقد حلقة نقاشية، الأربعاء، المقبل بحضور خبراء البنك الدولي وممثلي كافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تشارك في دعم المشروعات الزراعية في مصر مثل الفاو والإيفاد والجايكا ودول الاتحاد الأوروبي لتحديد الدروس المستفادة، مما تم تنفيذه في السنوات السابقة وتنسيق الجهود في الفترة المقبلة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك المساهمات في تطوير الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات المصرية ودعم الاستثمارات في الزراعة، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في ترشيد استخدامات المياه والمساهمة في مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة.

وأوضح أنه سيتم أيضا عقد ورشة عمل الخميس المقبل بحضور ممثلي الوزارات المعنية والمستفيدين والمستثمرين وبمشاركة وفد عال المستوى من الخبراء الدوليين لتبادل الآراء والأفكار والخبرات وطرح التجارب الناجحة التي ساهم فيها البنك الدولي في العديد من بلدان العالم.