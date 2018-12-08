المستشار بدرالدين مجلي يتولى رئاسة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أصدر المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم 252 لسنة 2018 بتولي المستشار بدر الدين محمد مجلي نائب رئيس الهيئة، رئاسة المكتب الفني بالهيئة خلفا للمستشار عبد الرحيم علي. وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، بأنه يعمل بهذا القرار اعتبارا من 10 ديسمبر الجاري.

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