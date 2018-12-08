ورشة عمل لمياه أسيوط ومنسقى برنامج TSM لمتابعة تأهيل المحطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ورشة عمل لمنسقي برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM، والذي يساهم في الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الالتزام بالمعايير والتشريعات المصرية، وتقليل الطاقة المستهلكة وتقديم خدمة متميزة للمواطن، بمشاركة شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات (الأقصر- قنا - سوهاج- المنيا ) .

والتقى المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة، السادة منسقى برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM بالشركة القابضة، والشركات المشاركة، لمناقشة الخطة الزمنية لتأهيل مختلف المحطات المرشحة بكل شركة، والمعوقات التي تواجه الشركات في الإسراع بتأهيل المحطات، والموقف العام للمحطات الحاصلة على شهادة TSM، ومدى إمكانية تجديد الشهادة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM أثمر عن إعداد كوادر مؤهلة لمتابعة التشغيل الأمثل للمحطات؛ تمهيداً للتوسع في منح شهادة TSMعلى مختلف المحطات المرشحة بالتابعة للشركة.​