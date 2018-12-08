رئيس النقل النهري يشدد على تأمين سير العائمات بين الأقصر وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

أجرى اللواء بحري ياسر غنيم، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، جولة تفقدية اليوم السبت، يرافقه المهندس محمد الشربيني، مدير منطقة مصر العليا، لعدد من مواقع تنفيذ أعمال صيانة الخط الملاحي لنهر النيل أسوان/إدفو، بناء على تكليفات الدكتور هشام عرفات وزير النقل لرئيس وقيادات الهيئة.

وخلال الزيارة تفقد غنيم، منطقة كوم امبو بمحافظة أسوان، والتي تم أعمال التطهير والصيانة من خلال الشركة الوطنية للمقاولات، للتأكد من تطهير كافة المواقع المستهدفة لضمان سلامة الملاحة النهرية خلال الموسم السياحي الحالي.

وشدد اللواء بحري ياسر غنيم، حسب بيان، على استمرار وتكثيف أعمال التكريك والمعدات بمنطقتي سلوة والحصايا، لتامين سير العائمات في المجرى الملاحي بين محافظة أسوان، ومحافظة الأقصر، مطالبا بضرورة التزام قائدي العائمات بالتعليمات المحددة للسير في المجرى الملاحي الآمن بين محافظتي الاقصر وأسوان، وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم من سحب الرخصة لضمان سير الوحدات السياحية في الخط الملاحي المحدد لها، والسرعات المقررة، والغاطس المسموح به خلال هذه الفترة من العام.

وأكد غنيم، ضرورة تعاون مفتشي الرقابة النهرية بالهيئة مع شرطة المسطحات المائية، واستمرار فحص كل الوحدات النهرية، والتأكد من توافر التراخيص الملاحية وتطبيق الاشتراطات الملاحية وتوفير كافة احتياطات الأمن والسلامة بها، وأيضا التأكد من توافر وسائل النجاة داخل الوحدات مع أدوات الإطفاء مع الالتزام الكامل بالحمولات المقررة وعدم السماح نهائيا بأي زيادة في أعداد الركاب.​