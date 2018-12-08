مايلي سايروس تتلألأ في لندن في تنورة قصيرة من الجلد و«بوتين» مثيرة تغطي الركبة وايضا بدون حمالة صدر

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استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - بدت الفنانة مايلي سايروس كجوهرة تتلألأ في تنورة قصيرة من الجلد و«بوتين» مثيرة تغطي الركبة في لندن بعد أن سرق لها لصوص قيثارات بقيمة 10 آلاف دولار اضافة الى فقدان منزلها في ماليبو بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت قسما كبيرا من ولاية كاليفورنيا ومن ضمنها ماليبو التي يسكنها عدد كبير من الفنانين والمشاهير والاثرياء.

ومع ذلك، رفضت مايلي سايروس السماح للحادث بسرقة افضل ما لديها وهي الايجابية والطموح والأمل حيث خرجت في فرقة أنيقة للغاية للترويج لأغنيتها الجديدة «لا شيء يكسر مثل القلب» (Nothing Breaks Like A Heart) في لندن يوم الخميس الماضي.

وخرجت مايلي من غرفتها في الفندق ترتدي تنورة جلدية قصيرة وبلوزة بدون حمالة صدر تظهر حلماتها بوضوح وايضا «بوتين» عالية حتى اسفل الفخذين، مع حزام، فبدت «سكسية» لاهبة تقدم بعض الدفء في الطقس البريطاني البارد.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني، تم تدمير منزل المغنية الذي تشترك فيه مع خطيبتها ليام هيمسوورث في ماليبو بسبب حريق وولسي الهائل.

وذكرت TMZ أن وحدة تخزين مايلي ان لصوصا استهدفوها في تشرين الأول / أكتوبر حيث سرقوا أكثر من 10،000 دولار من القيثارات ولا شيء غير ذلك.

وفي حين أنه من غير الواضح كيف اقتحموا وحدة التخزين فإن السرقة لم تكن ملحوظة تقريبا.. وكانت تعتقد مايلي في البداية أن أحد أفراد العائلة قد استعار الأدوات الثمينة ليتعلم عليها، قبل ان تتيقن ان العملية كانت اقتحامًا.

وتأتي الغارة في الوقت الذي تحدثت فيه مايلي عن كيفية محاولتها البقاء إيجابية رغم الخسارة المدمرة لمنزلها في ماليبو.

وخرجت مايلي على الهواء مع ريان سيكريست حيث قالت:بصراحة انا امر بنوع جيد من العلاج الآن.

وأوضحت: قال لي والدي دائمًا: «الحياة هي سلسلة من التعديلات».

وقالت «في بعض الأحيان لا نفهم أبداً ما يقوله آباؤنا حتى نبدأ بتجربة الحياة أكثر لأن تلك الأشياء التي يقولونها نابعة عن تجاربهم وخبراتهم.. لذلك أنا بدأت في فهم ما يعنيه ذلك الآن».