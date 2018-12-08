جينيفر أنيستون تظهر بدون حمالة صدر (صدرية) على غلاف مجلة (ELLE)

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استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - ظهرت جينيفر أنيستون بدون حمالة صدر على غلاف مجلة (ELLE) الصادرة هذا الاسبوع وقالت ان «العلم والمعجزات» يمكن أن تساعدها في إنجاب الأطفال وتصرّ على ان زيجتيها الاثنتين كانتا ناجحتين.

واعترفت جينيفر، مؤخراً، بأنها شعرت بسعادة غامرة عندما شاهدت جورج كلوني يرحب بالأطفال مع زوجته أمل كلوني عن عمر يناهز 56 عامًا.

وألمحت جينيفر أنيستون (49 عاما) بأنها لن تسمح بتحديد سنها عندما تبدأ أسرة، حيث أشادت بالتقدم العلمي الذي مكن الناس من إنجاب أطفال في وقت لاحق من الحياة في مقابلة جديدة مع مجلة ELLE.

وبينما كانت تتموضع لعدد من اللقطات اللاهبة في الصحراء، فإن الممثلة المطلقة مرتين ترى أيضًا أن زيجتيها كانتا «ناجحتين» في دردشة صريحة للمجلة.

وردا على سؤال حول احتمال إنجاب الأطفال، قالت جنيفر أنها تحتفظ بخياراتها مفتوحة.

وقالت: <زيجتاي كانتا ناجحتين جدا، في رأيي الشخصي. وقرار انهائهما كان خيارًا سرنا به لاننا اخترنا أن نكون سعداء، خاصة وانه في بعض الأحيان لا تعود السعادة موجودة ضمن هذا الترتيب بعد الآن.

وعلى عكس العديد من نظيراتها في هوليوود، اتخذت جنيفر قرارًا واعيًا بالامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت للمجلة عن «ان الشيء الوحيد الذي أحتفظ به هو الابقاء على هذه الدائرة الصغيرة من القداسة التي تخصني».