شداد يزور مركز التقرير الإلكتروني للحكام

حرص الحكم الدولي الأمين الهادي المشرف على تنفيذ مشروع (التقرير الإلكتروني) للحكام، حرص على اغتنام زيارة البروف شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد لإستاد الخرطوم أمس حسب صحيفة الصدى، وقام بدعوته لزيارة مركز التقرير الإلكتروني المنفذ بواسطة شركة ديانا للخدمات، ورافق أعضاء المجلس البروف شداد في الزيارة بوجود الأستاذ ماجد عبد العاطي (راس) عضو مجلس إدارة اتحاد الخرطوم ومرشح أمانة المال على التواجد، بجانب عدد من الحكام الدوليين محمد نيالا وعمر حامد، هذا وقد تم شرح كل الخطوات التي تمت من قبل الأمين الهادي (ديانا)، مع استعراض النواقص ليتكامل المشروع احترافياً بالمستقبل القريب. وأبدى البروف شداد ارتياحه الشديد للخطوات الجادة من جانب شباب التقنية الحديثة مؤكداً تقديم كل الدعم اللازم لبلوغ الغايات المنشودة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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