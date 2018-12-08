الزعفوري يفتح المران والجماهير تطالبه بإقصاء الأفريقي

طلب التونسي اراد الزعفوري المدير الفني للهلال من القطاع الرياضي فتح التدريب الذي أجراه الفريق أمس للجماهير التي كانت ترابط خارج الملعب، حيث قامت الجماهير حسب صحيفة قوون بتحية اللاعبين على التأهل لدوري أبطال وقد هتفت الجماهير للزعفوري كثيراً وطالبته بإقصاء الأفريقي التونسي والتأهل لمرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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