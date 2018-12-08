شهاب الليلي يؤكد جاهزية الأفريقي لمواجهة الهلال

استبق شهاب الليل، المدير الفني لفريق الأفريقي التونسي مواجهة فريقه أمام الهلال يوم 16 ديسمبر الحالي، في ذهاب الـ32 من دوري أبطال أفريقيا. وقال الليلي في تصريحات للصحافة التونسية حسب صحيفة قوون بأن قدر الأفريقي هو المنافسة وبجدية على كل الألقاب التي ينافس عليها وبالتالي فإن المجموعة ستخوض مواجهتي الهلال بهدف التأهل إلى دوري المجموعات الذي يعد أحد الأهداف المتفق عليها مع الهيئة، مشيراً إلى أن الفريق سيركز في هذه الفترة على مواجهة البطولة ضد شبيبة القيروان الثلاثاء القادم، قبل أن يحول تركيزه إلى مواجهة الهلال، حيث تحصل على ملف متكامل يضم كل المعطيات المتعلقة بالمنافس.

وأبدى الليلي ثقة كبيرة في التأهل إلى ور المجموعات، داعياً الجماهير إلى مواصلة الوقوف وراء المجموعة لتخليصها من الضغوط التي كبلتها والتي أثرت بشكل كبير على أداء اللاعبين بما يفسر البداية المتعثرة في البطولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)