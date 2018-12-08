كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تحذر أمريكا من نفاذ الصبر.. وتتهمها بالغطرسة على خلفية اعتقال مسؤولة هواوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت روسيا من أن، القبض على إحدى كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي" يبرهن على "غطرسة" سياسة الولايات المتحدة، وذلك وسط استمرار تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وتم اعتقال "منج وانزو" في كندا يوم 1 ديسمبر بناء على طلب من واشنطن، والتى تواجه ترحيلًا إلى الولايات المتحدة بتهم الاحتيال التي تتعلق بمخطط مزعوم لفرض عقوبات أمريكية على إيران.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إنّ هذه الخطوة مثال على كيفية فرض الولايات المتحدة قوانينها خارج نطاق سلطتها.

ويأتي التحذير في إدارة الرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي حذر فيه رئيس لجنة الشؤون الدولية المدعومة من الكرملين من أن "الصبر الروسي يقترب من نهايته".

وتصريحات لافروف هي الأحدث في سلسلة طويلة من الهجمات بين الدولتين النوويتين المسلحتين التي شهدت تراجع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى مستوى جديد، وفي الأسبوع الماضى فقط، أثيرت احتمالات سباق تسلح جديد مروع رأسه عندما حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من أنه سيطور صاروخا محظورا بموجب معاهدة عهد الحرب الباردة إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق.