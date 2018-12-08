كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية تغلق الشوارع المؤدية إلى ساحة "كونكورد" في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت قوات الأمن الفرنسية، اليوم السبت، 14 مدرعة وسط باريس، في إجراء يعكس تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة، مع تزايد حدة احتجاجات حركة السترات الصفراء.

وأغلقت الشرطة، الشوارع المؤدية إلى ساحة "كونكورد" في باريس، بينما قطع متظاهرو السترات الصفر شارع الجيش الكبير.

وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.