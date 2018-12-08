كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلسلة هزات أرضية تضرب ولاية ألاسكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت ولاية ألاسكا الأمريكية مجدداً لسلسلة من الزلازل التي ضربت الطرف الجنوبي للولاية، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم.

وهزّت الزلازل ولاية ألاسكا الأمريكية النائية اليوم السبت، بعد أسبوع من تدمير الجسور جراء زلزال بلغت قوته 7 درجات بمقياس ريختر، حيث تتعرض المنطقة باستمرار تحت تأثير الزلازل، وتتراوح من معتدلة إلى حادة، من حيث الحجم 4 درجات، وما يرتبط بها من تسونامي.

واليوم، هز زلزال متوسط المدى ومجموعة من الهزات الصغيرة مدينة أنكوراج، وهي المنطقة الرئيسية التي تأثرت بالزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات في الأسبوع الماضي، ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تم رصد ما مجموعه 28 زلزال في المنطقة، ووصلت أعلى المعدلات إلى 4.8 درجة، وهي ليست ضخمة ولكنها قوية بما يكفي لإحداث بعض الصدمة في المنطقة المجاورة.